Путин ввел санкции против КНДР

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий применение санкций против Северной Кореи в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний.

Указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписан в связи с принятием резолюции СБ ООН 2321 от 31 ноября 2016 года. Он вступает в силу со дня его подписания.

Указ дополняет ряд приложений, в том числе перечень физических и юридических лиц, связанных с ядерной программой КНДР или ее программой по баллистическим ракетам, на которых распространяется действие ограничений. Металлы, банки, вертолеты и техника

Согласно пояснительной записке к проекту указа, меры, предусмотренные резолюцией СБ 2321, вводят дополнительные запреты на торгово-экономическое, банковско-финансовое и научно-техническое взаимодействие с КНДР.

В торгово-экономической области запрещается приобретение в КНДР меди, никеля, серебра и цинка. При этом сохраняется предусмотренное резолюцией СБ ООН 2270 от 2 марта 2016 г. исключение для проекта по транзиту российского угля по линии ОАО "РЖД" через северокорейский порт Раджин для последующего вывоза в третьи страны.

Из пояснительной записки следует, что по банковско-финансовой линии государствам-членам ООН предписывается в течение 90 дней со дня принятия резолюции закрыть все представительства своих банков в КНДР. Физическим лицам и организациям запрещается финансирование поддержки ведения торговли с КНДР как по государственным, так и по частным каналам. Кроме того, должно быть приостановлено научно-техническое сотрудничество с участием лиц или групп, представляющих КНДР, за исключением обменов в области медицины; увеличивается список специальностей, по которым запрещено обучение на территории государств-членов ООН северокорейских граждан. Вводятся дополнительные ограничения на сотрудничество в транспортной сфере: запрещается поставка новых вертолетов и морских судов в КНДР; с государственной регистрации должны быть сняты все морские суда, находящиеся в собственности или под контролем КНДР; ужесточаются меры досмотра воздушных и морских судов КНДР на территории государств-членов ООН.

Кроме того, расширяются адресные рестрикции в отношении ряда северокорейских физических и юридических лиц, а также списки продукции, включая "предметы роскоши", ввоз/вывоз которых в/из КНДР запрещены. Помимо этого, расширяются списки товаров двойного назначения и других предметов, ввоз которых в КНДР запрещен из-за их потенциального использования для ракетно-ядерных программ страны и других действий, нарушающих северокорейский санкционный режим.

Новые санкции

В сентябре 2017 года Совет Безопасности ООН принял в отношении КНДР новую резолюцию 2375. Она предусматривает ограничение на закупку Пхеньяном нефтепродуктов: ему будет разрешено приобретать до 2 млн баррелей в год. Кроме того, ограничивается импорт сырой нефти на уровне последних 12 месяцев и вводится запрет на поставки в КНДР сжиженного природного газа и газового конденсата.

Документ также предусматривает полный запрет на экспорт из Северной Кореи текстильной продукции, что станет довольно чувствительным ударом по экономике страны: в 2016 году экспорт текстиля принес экономике КНДР $752,5 млн.

Помимо этого, странам запрещается выдавать новые разрешения на работу для рабочих из Северной Кореи.

В связи с новой резолюцией СБ ООН были ужесточены санкции Евросоюза в отношении КНДР.

Санкции - "государственный терроризм"

В свою очередь, глава делегации КНДР, выступая сегодня на пленарном заседании Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге, назвал санкции против его страны государственным терроризмом.