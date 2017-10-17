Пентагон сообщил об ударе по двум тренировочным лагерям ИГ в Йемене

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США в понедельник нанесли удар по двум тренировочным лагерям "Исламского государства" (запрещено в РФ) в Йемене, уничтожив при этом десятки боевиков террористической организации, сообщает Пентагон.

"Силы США убили десятки членов ИГИЛ в результате удара 16 октября по двум тренировочным лагерям в провинции Эль-Бейда в Йемене, помешав организации подготовить новых боевиков", - говорится в сообщении Минобороны США.

Отмечается, что на территории лагерей велись подготовки боевиков для проведения террористических атак с использованием автоматов АК-47, пулеметов и реактивных гранатометов.