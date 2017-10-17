В Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Активисты партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили и сторонники батальона "Донбасс" устроили потасовку с полицейскими в центре Киева у здания кабинета министров, после чего сломали одну из рамок металлоискателя и выломали забор.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", возле металлоискателя на ул.Грушевского возникла потасовка между активистами и правоохранителями, когда несколько десятков активистов партии "Рух новых сил" около 16:00 попытались пронести палатки к зданию Верховной рады. Они хотели пронести их, минуя рамки металлоискателя, а правоохранители попытались им воспрепятствовать.

По словам очевидцев, участки акции в ходе столкновения распылили неизвестный газ, а сами надели маски.

Протестующие продолжили драки с полицией на ул. Грушевского, они отобрали у них несколько десятков щитов, которые правоохранители держали в арке одного из домов напротив здания Рады. В основном в драках участвуют представители бывшего батальона "Донбасс".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в районе столкновений дежурят сотрудники экстренной медицинской помощи. Медики унесли одного человека без сознания. Также в драке пострадал минимум один правоохранитель.

Толпа периодически скандируют "Украинцы! Украинцы!"

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что уважает право людей на мирный протест, при этом он подчеркнул необходимость обеспечить именно мирный характер акции около здания парламента в центре Киева.

На 12 часов дня число протестующих у здания Рады оценивалось в 4,5 тыс. человек, еще около полутора тысяч митингуют возле Нацбанка Украины.

Основные требования митингующих - изменить избирательную систему, создать независимый антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность.

Прибывший на митинг у здания парламента Украины Михаил Саакашвили призвал требовать отставки Петра Порошенко.