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Активисты начали расставлять палатки около здания Рады в Киеве

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Активисты начали установку палаток на проезжей части улицы Грушевского в Киеве у здания Верховной рады Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", активисты устанавливают первую палатку, остальные в разобранном виде лежат рядом.

Некоторое время назад полицейские, которые стояли кордоном на пересечении улиц Грушевского и Садовой, начали пропускать активистов, которые несут палатки и спальники к зданию Рады.

Корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что к кордону подошла колонна активистов во главе с лидером партии "Рух новых сил" Михаилом Саакашвили и депутатом Сергеем Лещенко. Полиция пропускает активистов. Большая часть находящихся у кордона на улице Садовой активистов продвигалась к зданию парламента вместе с Саакашвили.

Между тем народный депутат Украины Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко") заявил, что участники акции под Верховной радой Украины намерены оставаться у здания парламента пока не будут выполнены их требования.

"Мы остаёмся и будем добиваться выполнения наших требований столько, сколько потребуется", - написал Найем в фейсбуке.

Ранее участники акции протеста в центре Киева, организованной партией Михаила Саакашвили "Рух новых сил" , потребовали: изменить избирательную систему, создать независимый антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность. Кроме того, Саакашвили выдвинул требование отставки президента Украины Петра Порошенко.

Корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" также сообщал, что на улице Грушевского начались столкновения между протестующими и полицейскими.

Теги: Украина, Киев, Верховная рада
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