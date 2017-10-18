Главные новости
В РоссииПамфилова рассказала о роли ЦИК в отставках губернаторовВ РоссииВозбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа"В РоссииПоклонская в видеообращении попросила Чайку отозвать прокатное удостоверение "Матильды"
В мире

Генпрокурор Украины опроверг планы сноса палаток протестующих в Киеве

При этом, отметил Юрий Луценко, прокуратура знает о фактах незаконного хранения оружия среди митингующих

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что никакого сноса палаток, установленных митингующими в Киеве на улице Грушевского и возле Верховной Рады, не будет.

"Никакого сноса палаток не будет. Но во избежание провокаций и для безопасности самих митингующих вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Вместе с тем, Луценко отметил, что у спецслужб была информация, а также установлены "факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящихся среди митингующих". "Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД. Их задача - безопасность участников митинга, Киева и страны", - подчеркнул украинский генпрокурор.

Во вторник в Киеве на улице Грушевского и возле Верховной Рады собрался бессрочный митинг, насчитывавший около 5 тыс. человек. Митингующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

Теги: Украина, Киев
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Саакашвили выразил готовность остаться в палатке под стенами Рады в КиевеСаакашвили выразил готовность остаться в палатке под стенами Рады в Киеве
Активисты устанавливают большие армейские палатки прямо на проезжей части улицы ГрушевскогоПодробнее
В Киеве произошли столкновения между протестующими и полициейВ Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией
Очевидцы сообщают, что участники акции распылили неизвестный газПодробнее
Саакашвили прибыл на митинг к зданию парламента УкраиныСаакашвили прибыл на митинг к зданию парламента Украины
У стен Рады проходит массовая акция недовольных избирательной системой и противников депутатской неприкосновенностиПодробнее
РФ не будет сокращать военную группировку после основной фазы операции в СирииРФ не будет сокращать военную группировку после основной фазы операции в Сирии
По прогнозу российского Минобороны, военная операция в этой стране близка к завершениюПодробнее
ЕСПЧ присудил братьям Навальным более 80 тыс. евро компенсации по делу "Ив Роше"ЕСПЧ присудил братьям Навальным более 80 тыс. евро компенсации по делу "Ив Роше"
По данным Минюста РФ, суд не увидел в уголовном деле политической подоплеки, но обнаружил в нем процессуальные нарушенияПодробнее
В Киеве у здания парламента собрались митингующиеВ Киеве у здания парламента собрались митингующие
Представители различных политических сил требуют в том числе изменения избирательной системы, создания независимого антикоррупционного суда и отмены неприкосновенности депутатовПодробнее
МГУ и НГУ возглавили рейтинг вузов QS среди развивающихся странМГУ и НГУ возглавили рейтинг вузов QS среди развивающихся стран
Всего в публикуемой части рейтинга из 300 учебных заведений оказалось 97 российских вузовПодробнее
Ассанж пообещал €20 тысяч за информацию об убийцах мальтийской журналисткиАссанж пообещал €20 тысяч за информацию об убийцах мальтийской журналистки
Дафне Каруана Галиция была известна своими расследованиями о панамских офшорахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары6 фото
17 октября
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары
Фотохроника 16 октября7 фото
16 октября
Фотохроника 16 октября
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПамфилова рассказала о роли ЦИК в отставках губернаторовВ РоссииВозбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа"В РоссииПоклонская в видеообращении попросила Чайку отозвать прокатное удостоверение "Матильды"В миреВ Киеве произошли столкновения между протестующими и полициейСпортПрошла жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к ЧМ-2018СпортШарапова проиграла в первом круге Кубка Кремля

Отряд кораблей морских сил самообороны Японии покинул Владивосток

Генпрокурор Украины опроверг планы сноса палаток протестующих в Киеве

При этом, отметил Юрий Луценко, прокуратура знает о фактах незаконного хранения оружия среди митингующих Подробнее

Суд проверит законность ареста лидера "Христианского государства"

В Белом доме назвали угрозой безопасности блокировку закона об иммиграции

Вступление приказа в силу закрыло бы въезд в США большинству граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Йемена, Венесуэлы и КНДР Подробнее

Платформа станции "Кутузовская" московского метро закроется для пассажиров

Завершены межведомственные испытания новой ракеты для комплекса "Искандер"

За счет новых типов ракет планируется увеличить дальность и точность комплексов "Искандер-М" Подробнее

"Спартак" разгромил "Севилью" в матче Лиги чемпионов

"Спартак" разгромил "Севилью" в матче Лиги чемпионовМосквичи забили в ворота испанцев пять мячей Подробнее

Суд отказал Серебренникову в работе над фильмом "Лето" и балетом "Нуреев"

В ДНР заявили о двух пострадавших при обстрелах мирных жителях

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции