Генпрокурор Украины опроверг планы сноса палаток протестующих в Киеве

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что никакого сноса палаток, установленных митингующими в Киеве на улице Грушевского и возле Верховной Рады, не будет.

"Никакого сноса палаток не будет. Но во избежание провокаций и для безопасности самих митингующих вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Вместе с тем, Луценко отметил, что у спецслужб была информация, а также установлены "факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящихся среди митингующих". "Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД. Их задача - безопасность участников митинга, Киева и страны", - подчеркнул украинский генпрокурор.

Во вторник в Киеве на улице Грушевского и возле Верховной Рады собрался бессрочный митинг, насчитывавший около 5 тыс. человек. Митингующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.