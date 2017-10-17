Саакашвили выразил готовность остаться в палатке под стенами Рады в Киеве

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили заявил, что останется вместе с митингующими активистами под зданием Верховной рады.

"Мне кажется, это хорошая идея нам тут всем остаться, пока они не примут все, что мы требуем... Я останусь вместе с вами. Нас будет все больше и больше, мы будем сильнее", - сказал он, выступая со сцены под Верховной радой.

Саакашвили также призвал всех неравнодушных присоединиться к акции протеста.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", активисты установили две большие 10-местные армейские палатки непосредственно на проезжей части ул.Грушевского и 12 маленьких двухместных палаток между улицей и Мариинским парком. Установка палаток продолжается.

Активисты со сцены призвали всех небезразличных приносить продукты питания и теплую одежду для платочного городка.

Во вторник 17 октября под стенами Рады в Киеве собралось более четырех тысяч человек с требования проведения политической реформы.

В митинге приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, в частности: Рух новых сил, "Батькивщина", "Самопомич", Гражданская позиция Анатолия Гриценко, "5.10", "Демальянс", вкладчики банка "Михайловский", небольшое количество сторонников партии "Свобода", и Национального корпуса. Среди требований участников акции - отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

В столкновениях под зданием Рады пострадали, как минимум, три человека, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" сотрудники экстренной медицинской помощи, дежурящие в правительственном квартале.