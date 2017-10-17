Продолжение протестных акций в Киеве назначили на четверг

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Следующий сбор участников акции протеста у стен украинского парламента в центре Киева запланирован на четверг 19 октября, а в разбитом возле Рады палаточном городке все это время будет находиться только организационный комитет акции. Об этом сообщил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Мы продолжим добиваться выполнения наших требований. Оргкомитет акации и палаточный лагерь останутся стоять под парламентом. Следующий сбор людей объявлен на четверг", - написал Найем в фейсбуке.

Он сообщил позже, что председатель Верховной рады Андрей Парубий намерен поставить в четверг на рассмотрение законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, а также изменения в избирательное законодательство.

"...Андрей Парубий пообещал лично, дал слово чести, что в четверг они поставят два закона об (отмене - ИФ) депутатской неприкосновенности - наш и президентский. Тот, который пройдет, тот и будет принят и отправлен в Конституционный суд", - сказал Найем в эфире телеканала NewsOne во вторник вечером.

По словам народного депутата, второй вопрос, который рассмотрят на пленарном заседании в четверг, - это избирательное законодательство.

Тем временем участники утреннего митинга у Рады намерены стоять палаточным городком на проезжей части ул.Грушевского до полного выполнения своих требований, которые парламент будет рассматривать в четверг.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" один из так называемых кураторов палаточного городка, палатки с проезжей части убраны во вторник не будут.

"Мы их не уберем, пока не будут выполнены наши требования. Мы будем в них ночевать, пока Рада не рассмотрит нужные законопроекты. Это будет в четверг. Если же палатки попытаются снести, то мы их будем защищать всеми силами", - сказал он.

По состоянию на вечер вторника на проезжей части ул.Грушевского находится десяток палаток, возле них дежурят активисты. В Мариинском парке рядом митингующие также разбили около десятка палаток. Протестующие уже привезли полевую кухню, люди приносят им бутерброды.