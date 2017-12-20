В Вашингтоне обещали запомнить имена проголосовавших в ООН против признания Иерусалима

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Никки Хейли в послании к членам Генеральной Ассамблеи предупредила, что в Вашингтоне "запомнят имена" тех, кто поддержит проект резолюции, отклоняющий решение США по Иерусалиму, сообщает британская The Guardian, редакция которой ознакомилась с текстом послания.

"Как бы вы ни планировали проголосовать, я хочу подчеркнуть, что президент и США примут ваши голоса на личный счет. Президент будет очень внимательно за этим следить за этим голосованием и потребовал, чтобы я отчиталась о тех, кто проголосует против нас", - написала постпред.

"В ООН нас всегда просят сделать больше или отдать больше. И когда мы принимаем решение в интересах американского народа о том, где разместить наше посольство, мы ждем, что те, кому мы помогали, не обернутся против нас. В четверг пройдет голосование, посвященное критике принятого нами решения. США запомнят имена", - написала постпред в своем твиттере.

На экстренном заседании сессии ГА ООН в четверг рассмотрят вопрос о статусе Иерусалима.

В понедельник США наложили вето на резолюцию Совбеза, осуждающую признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля, которая была поддержана 14 членами Совбеза. После этого с просьбой о проведении специальной сессии ГА ООН по данному вопросу выступила Палестина.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и разместить там посольство США. Это решение осудили многие мировые лидеры, в том числе исламских стран.

В Палестине после объявления этого решения начались массовые акции протеста, по территории Израиля были нанесены ракетные удары. В ответ Израиль атаковал позиции ХАМАС.