Трамп пригрозил урезать финансирование проголосовавших против решения по Иерусалиму стран

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон должен остановить финансовую помощь тем государствам, которые выразят поддержку резолюции ООН, осуждающей признание Иерусалима столицей Израиля.

"Все эти государства берут наши деньги и затем голосуют на Совбезе ООН против нашего решения (по Иерусалиму - ИФ) и, вероятно, проголосуют так же на Генассамблее", - сказал Трамп, выступая с речью в Белом доме.

"Они берут себе сотни миллионов или даже миллиарды долларов, а затем голосуют против нас. Мы следим за теми, кто именно так отдает свои голоса", - добавил он.

По словам Трампа, США впоследствии "смогут сэкономить много денежных средств" за счет урезания финансирования этих государств.

Постпред США при ООН Никки Хейли ранее в среду также заявила, что в Вашингтоне "запомнят имена" тех, кто поддержит проект резолюции, отклоняющий решение США по Иерусалиму.

Экстренное заседание Генассамблеи ООН о статусе Иерусалима состоится в четверг 21 декабря.

В понедельник США наложили вето на резолюцию Совбеза, осуждающую признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля, которая была поддержана 14 членами Совбеза. После этого с просьбой о проведении специальной сессии ГА ООН по данному вопросу выступила Палестина.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и разместить там посольство США. Это решение осудили многие мировые лидеры, в том числе исламских стран.