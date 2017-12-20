Главные новости
В миреМинфин США внес в санкционный список Рамзана КадыроваЭкономикаРитейлеры потеряли 2,5 млрд руб. из-за сбоя в работе кассовой техникиСпортМОК выпустил требования к форме российских участников Игр-2018
В мире

Минфин США внес в санкционный список Рамзана Кадырова

Есть обновление от 20:30

Глава Чечни стал фигурантом "списка Магнитского"

Минфин США внес в санкционный список Рамзана Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Минфине США объявили в среду о внесении еще пяти россиян в санкционный "список Магнитского". В сообщении, опубликованном министерством, отмечается, что санкции, в частности, распространяются на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Минфин также отмечает, что санкции решено ввести против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени. В пресс-релизе министерства финансов поясняется, что Майорова, Павлов и Шешеня были замешаны "в преступном сговоре, раскрытом Магнитским".

По информации Минфина США, Катаев - сотрудник сил безопасности в Чечне. Он, "согласно имеющимся данным, был замешан в нарушениях против гомосексуалистов в Чечне в течение первой половины 2017 года".

В пояснении о том, по какой причине в список добавили Кадырова, министерство подчеркивает, что "один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу".

"Список Магнитского"

14 декабря 2012 года экс-президент США Барак Обама подписал так называемый "акт Магнитского" в связи с тем, что американская сторона сочла ненадлежащим расследование обстоятельств смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе в 2009 году. Он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Однако коллеги юриста заявили, арест был связан с тем, что Магнитский вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

"Список Магнитского" был впервые опубликован 12 апреля 2013 года, первоначально в него вошли 18 человек - преимущественно сотрудники правоохранительных органов, которые, по версии его составителей, имели отношение к расследованию уголовного дела в отношении Магнитского. В дальнейшем "список Магнитского" неоднократно расширялся. Кроме того, Госдепартамент США подтверждал, что помимо открыто опубликованного санкционного списка, существует закрытая часть.

Теги: Рамзан Кадыров, список Магнитского
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Саакашвили опубликовал открытое письмо ПорошенкоСаакашвили опубликовал открытое письмо Порошенко
Он призвал украинского президента уйти в отставкуПодробнее
Тиллерсон отверг данные об отмене совместных с Сеулом учений на время ОлимпиадыТиллерсон отверг данные об отмене совместных с Сеулом учений на время Олимпиады
Он подтвердил готовность к переговорам с ПхеньяномПодробнее
Генассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизмаГенассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Против высказались только США и УкраинаПодробнее
Половина американцев высказалась за отставку Трампа из-за обвинений в домогательствахПоловина американцев высказалась за отставку Трампа из-за обвинений в домогательствах
Трамп назвал обвинения "фальшивыми новостями"Подробнее
США официально обвинили КНДР в распространении вируса WannaCryСША официально обвинили КНДР в распространении вируса WannaCry
Советник Трампа по вопросам безопасности заявил, что роль Пхеньяна в майской кибератаке доказанаПодробнее
Дуров объяснил сбои в работе Telegram ростом трафикаДуров объяснил сбои в работе Telegram ростом трафика
В понедельник на сбои в работе мессенджера жаловались пользователи в ряде европейских странПодробнее
Не менее шести человек погибли в результате крушения поезда в СШАНе менее шести человек погибли в результате крушения поезда в США
Ожидается, что число жертв возрастетПодробнее
Россия и Китай названы основными угрозами в стратегии нацбезопасности СШАРоссия и Китай названы основными угрозами в стратегии нацбезопасности США
По мнению Вашингтона, российские амбиции и "неверные оценки обстановки" создают нестабильность в ЕвразииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 20 декабря6 фото
20 декабря
Фотохроника 20 декабря
Крушение поезда в США6 фото
19 декабря
Крушение поезда в США
Лучшие фото недели10 фото
15 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинфин США внес в санкционный список Рамзана КадыроваЭкономикаРитейлеры потеряли 2,5 млрд руб. из-за сбоя в работе кассовой техникиСпортМОК выпустил требования к форме российских участников Игр-2018В РоссииРосавиация сократила новогодние чартеры из-за недостатка самолетовВ РоссииГенпрокуратура РФ начала проверку дел о "шпионских" устройствахСпортМПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России

В результате перестрелки в Питтсбурге случайно ранен россиянин

Лондонский суд дал приказ об аресте активов Коломойского и Боголюбова

МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

Экс-тренер женской сборной России по биатлону не допущен до Олимпиады

Экс-тренер женской сборной России по биатлону не допущен до ОлимпиадыНемец Вольфганг Пихлер тренировал попавшихся на допинге спортсменок Подробнее

Более 90 человек будут спасать горняков в Кузбассе

Каждый кантон Швейцарии самостоятельно определит правила ношения бурки

СБУ объявила о разоблачении российского агента в секретариате правительства Украины

Трамп пригрозил урезать финансирование проголосовавших против решения по Иерусалиму стран

Кадыров ответил на включение его в санкционный список США

Глава Чечни заявил, что не поехал бы в США даже за все валютные запасы страны Подробнее

За время операции по освобождению Мосула от ИГ погибли до 11 тысяч гражданских

Минюст РФ по просьбе городского "Фонда Тольятти" причислил его к иноагентам

Палата представителей США одобрила проект налоговой реформы

Вернувшиеся из Сирии семьи боевиков в Ингушетии обследует адаптационная комиссия

Трамп поблагодарил сенаторов за одобрение налоговой реформы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru