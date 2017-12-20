Минфин США внес в санкционный список Рамзана Кадырова

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Минфине США объявили в среду о внесении еще пяти россиян в санкционный "список Магнитского". В сообщении, опубликованном министерством, отмечается, что санкции, в частности, распространяются на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Минфин также отмечает, что санкции решено ввести против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени. В пресс-релизе министерства финансов поясняется, что Майорова, Павлов и Шешеня были замешаны "в преступном сговоре, раскрытом Магнитским".

По информации Минфина США, Катаев - сотрудник сил безопасности в Чечне. Он, "согласно имеющимся данным, был замешан в нарушениях против гомосексуалистов в Чечне в течение первой половины 2017 года".

В пояснении о том, по какой причине в список добавили Кадырова, министерство подчеркивает, что "один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу".

"Список Магнитского"

14 декабря 2012 года экс-президент США Барак Обама подписал так называемый "акт Магнитского" в связи с тем, что американская сторона сочла ненадлежащим расследование обстоятельств смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе в 2009 году. Он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Однако коллеги юриста заявили, арест был связан с тем, что Магнитский вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

"Список Магнитского" был впервые опубликован 12 апреля 2013 года, первоначально в него вошли 18 человек - преимущественно сотрудники правоохранительных органов, которые, по версии его составителей, имели отношение к расследованию уголовного дела в отношении Магнитского. В дальнейшем "список Магнитского" неоднократно расширялся. Кроме того, Госдепартамент США подтверждал, что помимо открыто опубликованного санкционного списка, существует закрытая часть.