Тиллерсон пообещал на посту госсекретаря соблюдать "акт Магнитского"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что в случае его утверждения на посту госсекретаря внешнеполитическое ведомство будет строить свою политику с учетом "акта Магнитского".

"Я гарантирую, что, в случае утверждения, я и госдепартамент будем следовать этому закону", - сказал Тиллерсон на слушаниях в сенате.

Президент США Барак Обама подписал "акт Магнитского" 14 декабря 2012 года после того, как американская сторона сочла ненадлежащим расследование обстоятельств смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе в 2009 году.

Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело по факту смерти Магнитского за отсутствием события преступления, причиной смерти была названа острая сердечнососудистая недостаточность.

"Список Магнитского" был опубликован 12 апреля 2013 года, первоначально в него вошли 18 человек - преимущественно сотрудники правоохранительных органов, которые, по версии его составителей, имели отношение к расследованию уголовного дела в отношении Магнитского. В дальнейшем "список Магнитского" неоднократно расширялся. Кроме того, Госдепартамент США подтверждал, что, помимо открыто опубликованного санкционного списка, существует закрытая часть.

10 января Минфин США сообщил о включении в санкционный "список Магнитского" председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, депутата Госдумы Андрея Лугового, а также Станислава Гордиевского, Дмитрия Ковтуна и Геннадия Плаксина.

Согласно заявлению официального представителя госдепартамента США Джона Кирби, сейчас в "списке Магнитского" 44 человека. Его "фигуранты" не имеют права на получение виз, им закрыт въезд в США, блокируются все активы этих лиц, находящиеся в американской юрисдикции или контролируемые американскими гражданами. Кроме того, гражданам США запрещено осуществление каких-либо сделок с участниками "списка Магнитского".

Ответом на "акт Магнитского" стало принятие в России так называемого "закона Димы Яковлева". Закон был назван именем двухлетнего мальчика из России Д.Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

Законом, в частности, запрещена передача российских детей на усыновление гражданам США. В связи с этим от имени РФ было прекращено действие соглашения между РФ и США о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанное в Вашингтоне 13 июля 2011 года. Фактически усыновление американцами российских детей было прекращено с 1 января 2013 года.