СБУ объявила о разоблачении российского агента в секретариате правительства Украины

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании сотрудниками контрразведки чиновника секретариата Кабинета министров за деятельность в интересах спецслужб страны-агрессора.

"Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи", - говорится в обнародованном в среду вечером сообщении.

В пресс-центре СБ Украины проинформировали, что агент задержан на рабочем месте при содействии руководства украинского правительства. В настоящее время идут обыски по месту работы и жительства чиновника.

Имя и должность задержанного не называются.

Сообщается, что ему объявлено о подозрении в совершении преступления в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.