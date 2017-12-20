Порошенко собрался усилить СЦКК представителями Германии и Франции взамен российских

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко выступил за усиление состава Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) представителями Германии и Франции, сообщается на сайте лидера.

"Относительно возможности возобновления работы СЦКК, думаю, что будет абсолютно полезно, когда мы пригласим в состав СЦКК наших партнеров по нормандскому формату - немцев и французов", - сказал Порошенко на встрече с представителями инициативной группы "Первое декабря" и представителями украинской интеллигенции.

Он отметил, что опасность эскалации ситуации на востоке страны возрастает и связал это, в частности, с выходом РФ из СЦКК, назвав это решение"резким и провокационным".

Порошенко выразил уверенность, что в случае вхождения Германии и Франции в СЦКК "и доверия будет больше, и прозрачности будет больше, и эффективность будет выше".

Кроме того, президент Украины заявил о намерении усилить украинскую группировку в Донбассе.

Ранее МИД РФ заявил, что из-за чинимых Киевом препятствий работе российских военных в СЦКК они 19 декабря покинут территорию Украины, а "вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону".

В свою очередь, МИД Украины выразил возмущение односторонним решением РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК, расценив его, как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности".