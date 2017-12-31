Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Космонавты и астронавты, работающие в настоящее время на Международной космической станции (МКС), будут отмечать наступление Нового года полтора десятка раз, сообщили "Интерфаксу" в Центре управления полетами.

"Космонавты из состава "Роскосмоса", астронавты NASA и JAXA, несущие вахту на борту МКС, встретят Новый 2018 год над Тихим океаном между Австралией и Новой Зеландией", - сказали в ЦУПе.

По расчётам службы баллистико-навигационного обеспечения, встреча Нового года на борту МКС первый раз произойдет 31 декабря в 16:26 по московскому времени. После этого, совершая космический полёт, станция 15 раз пересечёт часовые пояса, где уже наступил новый год.

Во второй раз космонавтам и астронавтам представится возможность поздравить друг друга в 18:00 по московскому времени над территорией Австралии (00:00 в Токио), далее - 1 января 2018 года в 00:00 по московскому времени над южной частью Атлантического океана между Африкой и Южной Америкой, в 8:00 - над Бразилией (Новый год в Вашингтоне), в 9:00 - над Австралией (00:00 в Хьюстоне).

Заключительный раз экипаж сможет встретить Новый год в 14:02 по московскому времени 1 января 2018 года над акваторией Тихого океана (восточнее Новой Зеландии).

По Гринвичу 1 января 2018 года (03:00 по московскому времени) на станции наступит, когда трасса полёта Международной космической станции пройдёт над Мысом Горн.

В настоящее время на борту МКС работает 54-я основная международная экспедиция в составе космонавтов "Роскосмоса" Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова, астронавтов NASA Джозефа Акаба, Марка Ванде Хая, Скотта Тингла и астронавта JAXA Норишиге Канаи.