В Стамбуле арестовали 20 человек за подготовку новогоднего теракта по заданию ИГ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники антитеррористического отдела турецкой полиции арестовали в Стамбуле 20 человек, которых подозревают в связях с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщает в воскресенье турецкое издание "Сабах".

Среди взятых под стражу - 15 иностранцев. По данным следствия, арестованные получали инструкции от руководства "Исламского государства" (запрещено в РФ) в Сирии и Ираке и готовили атаку во время новогодних празднований в Стамбуле.

По данным "Сабах", всего за эту неделю в Турции по подозрениям в связях с ИГ арестовали 272 человек. Издание отмечает, что накануне Нового года службы безопасности Турции активизировали усилия по предотвращению возможных террористических атак. Кроме этого, власти отменили массовые мероприятия в Анкаре и Стамбуле.

"Сабах" напоминает, что всего в результате атак боевиков ИГ в Турции погибли свыше 300 человек.

В прошлую новогоднюю ночь 33-летний Абдулкадир Машарипов, узбек по национальности, совершил нападение на стамбульский клуб "Рейна". В результате стрельбы погибли 39 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ.

Машарипов впоследствии был арестован. Следователи установили, что он проходил тренировки в Афганистане. Турецкое телевидение также сообщало, что Машарипов был хорошо подготовленным киллером, который ранее воевал в Сирии на стороне исламистов. Ему грозит до 40 лет тюремного заключения.