Тегеран призвал Трампа прекратить выступать с "вызывающими" заявлениями по Ирану

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Иранский МИД во вторник выступил с осуждением позиции президента США Дональда Трампа по ситуации в Иране, призвав его отказаться от неподобающих интервенционистских постов в своем твиттере.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Исламской республики Бахрама Касеми, "для президента Трампа было бы лучше выбрать модель, принятую в персидской традиции - пристойную речь и пристойные действия для того, чтобы США заручились уважением в мире".

"Недавно он назвал иранцев "террористическим народом" и продолжает играть на национальных чувствах иранцев как в стране, так и во всем мире. Без сомнения, такой подход породит реакцию со стороны гордого народа Ирана по всему миру", - заявил Касеми.

"Даже сейчас президент США использует вызывающие слова, обращаясь к народу Ирана - к народу с историей в несколько тысяч лет и богатой культурой, оказавшей влияние на мировую цивилизацию", - отметил он.

По словам Касеми, Трампу было бы лучше обратить внимание на внутренние проблемы в США - на ежедневные убийства, на миллионы бездомных и голодных в стране.

Ранее во вторник Трамп написал в твиттере: "Народ Ирана наконец действует против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые президент Обама так глупо давал им пошли террористам и в их "карманы". А у народа мало еды, высокая инфляция и отсутствие прав человека. США наблюдают!".

На минувшей неделе в Иране начались демонстрации. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призвал сограждан к спокойствию. Между тем, также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.

Беспорядки, которые начались в ряде городов Ирана шесть дней назад, привели, по данным иранского телевидения, к гибели 20 человек. Как сообщалось во вторник, в Тегеране в связи с волнениями были задержаны не менее 450 человек.