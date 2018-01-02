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В Тегеране в связи с беспорядками задержали 450 человек

За почти неделю антиправительственных волнений в Иране погибли уже 20 человек

В Тегеране в связи с беспорядками задержали 450 человек
Массовые протесты в Тегеране
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Не менее 450 человек задержаны с субботы в Тегеране в связи с беспорядками, сообщил во вторник иранскому агентству ИРНА представитель городских властей Али-Асгар Насербахт.

По его словам, "200 человек задержаны в субботу, 150 - в воскресенье и около 100 - в понедельник".

Ранее иранское государственное телевидение сообщило, что в ночь на вторник не менее девяти человек погибли в результате беспорядков в иранской провинции Исфахан.

Общее число жертв за шесть дней волнений уже достигло 20 человек, отмечает телевидение.

В последние дни в Иране проходят антиправительственные акции протеста. Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призывал сограждан к спокойствию. Агентство Associated Press со ссылкой на иранское телевидение сообщало, что власти Ирана заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram на фоне акций протеста населения.

Между тем, также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.

Во вторник в Евросоюзе выразили надежду на то, что право на мирные манифестации будет гарантировано в Иране.

Накануне президент США Дональд Трамп в своем твиттере предположил, что в Иране настало время для перемен. В последние дни ушедшего года он также обратился к правительству Ирана с призывом уважать права своих граждан, в том числе право на самовыражение. В свою очередь в МИД Ирана назвали поддержку протестов в стране со стороны президента США "лживой и оппортунистской".

Теги: Иран
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