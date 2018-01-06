Трамп снова назвал заявления о его сговоре с Россией ложью

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу вновь назвал клеветой, распространяемой политическими противниками, сведения о якобы имевшем место сговоре его предвыборного штаба с Россией.

При этом Трамп заявил, что его оппоненты прибегают к методам эпохи Рональда Рейгана, занимавшего должность президента США в 1981 - 1989 годах.

"После года интенсивной проверки доказано, что этот сговор с Россией - полная ложь по отношению к американской общественности; демократы и их мальчики на побегушках - мейнстримные фейковые СМИ - достали сборник тактик времен Рональда Рейгана", - написал он в твиттере.

Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018 г.

"На самом деле, всю мою жизнь двумя моими главными активами были психологическая стабильность и настоящий ум. Жуликоватая Хиллари Клинтон (соперник Трампа на президентских выборах 2016 года - ИФ) тоже сыграла этими картами, очень мощно, и как все знают, она потерпела полное фиаско", - отметил президент.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018 г.

Трамп также написал, что, по его мнению, он демонстрирует признаки "гениальности".

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018 г.

Ранее в СМИ попали некоторые детали книги Майкла Волффа "Огонь и ярость", которая должна выйти в продажу в США на следующей неделе. В этой книге, среди прочего, рассказывается о предвыборной гонке 2016 года. Сам автор в свою очередь заявлял, что не считает Трампа способным руководить США.

Высказывания из книги "Огонь и ярость" уже вызвали негодование в администрации США. Представитель Белого дома Сара Сандерс ранее отмечала, что многое в книге не соответствует действительности.

Так, в ней приводятся высказывания бывшего советника президента по стратегическим вопросам Стива Бэннона. Согласно книге, Бэннон, вспоминая о встрече в 2016 году сына Трампа, Дональда Трампа-младшего с несколькими россиянами, заявлявшими, что у них может быть компромат на кандидата в президенты от демократов Клинтон, назвал это мероприятие "предательским и непатриотичным". Кроме того, по его мнению, вероятность того, что сам Трамп не знал об этой встрече, "равна нулю".

В Белом доме в свою очередь заявили, что Бэннон не только сообщил автору книги ложные сведения, но еще и нарушил соглашение, согласно которому не должен был рассказывать прессе или авторам книг о том, как он работал в Белом доме, а до того - в предвыборном штабе Трампа.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что не был в курсе того, с кем у его сына была назначена встреча.