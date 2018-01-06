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Трамп снова назвал заявления о его сговоре с Россией ложью

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Как отметил президент США, его оппоненты прибегают к методам эпохи Рональда Рейгана

Трамп снова назвал заявления о его сговоре с Россией ложью
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу вновь назвал клеветой, распространяемой политическими противниками, сведения о якобы имевшем место сговоре его предвыборного штаба с Россией.

При этом Трамп заявил, что его оппоненты прибегают к методам эпохи Рональда Рейгана, занимавшего должность президента США в 1981 - 1989 годах.

"После года интенсивной проверки доказано, что этот сговор с Россией - полная ложь по отношению к американской общественности; демократы и их мальчики на побегушках - мейнстримные фейковые СМИ - достали сборник тактик времен Рональда Рейгана", - написал он в твиттере.

"На самом деле, всю мою жизнь двумя моими главными активами были психологическая стабильность и настоящий ум. Жуликоватая Хиллари Клинтон (соперник Трампа на президентских выборах 2016 года - ИФ) тоже сыграла этими картами, очень мощно, и как все знают, она потерпела полное фиаско", - отметил президент.

Трамп также написал, что, по его мнению, он демонстрирует признаки "гениальности".

Ранее в СМИ попали некоторые детали книги Майкла Волффа "Огонь и ярость", которая должна выйти в продажу в США на следующей неделе. В этой книге, среди прочего, рассказывается о предвыборной гонке 2016 года. Сам автор в свою очередь заявлял, что не считает Трампа способным руководить США.

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Высказывания из книги "Огонь и ярость" уже вызвали негодование в администрации США. Представитель Белого дома Сара Сандерс ранее отмечала, что многое в книге не соответствует действительности.

Так, в ней приводятся высказывания бывшего советника президента по стратегическим вопросам Стива Бэннона. Согласно книге, Бэннон, вспоминая о встрече в 2016 году сына Трампа, Дональда Трампа-младшего с несколькими россиянами, заявлявшими, что у них может быть компромат на кандидата в президенты от демократов Клинтон, назвал это мероприятие "предательским и непатриотичным". Кроме того, по его мнению, вероятность того, что сам Трамп не знал об этой встрече, "равна нулю".

В Белом доме в свою очередь заявили, что Бэннон не только сообщил автору книги ложные сведения, но еще и нарушил соглашение, согласно которому не должен был рассказывать прессе или авторам книг о том, как он работал в Белом доме, а до того - в предвыборном штабе Трампа.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что не был в курсе того, с кем у его сына была назначена встреча.

Теги: США, Дональд Трамп, Россия
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