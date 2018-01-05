Российские самолеты доставили в Сирию гуманитарную помощь

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России доставили в Сирию крупную партию гуманитарной помощи, груз собран мусульманскими и христианскими общинами Ингушетии.

"Всего мы приняли от общественных организаций Ингушетии около 25 тонн груза. Это, конечно же, сладкие подарки детям к Новому году, канцелярские и школьные принадлежности, есть также полностью укомплектованные всем необходимым для учебы детские ранцы и рюкзаки, школьные доски", - сообщил журналистам заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон полковник Михаил Завалкин.

Гуманитарный груз также включает продуктовые наборы и все самое необходимое для беженцев. "Помощь будет оказана пострадавшим независимо от национальной принадлежности и вероисповедания", - сказал Завалкин.

"Нам очень приятно и почетно передать этот груз, собранный нашими земляками - всей республикой, нашим братьям сирийцам, - сообщил журналистам замкомандира батальона военной полиции Мухаммед Евлоев. - Пусть в эти праздничные дни эти подарки принесут радость и улыбки всем обездоленным и нуждающимся, особенно - детям".

Авиабаза Хмеймим функционирует в штатном режиме, отправка гуманитарных грузов проводится в соответствии с утвержденным планом. Самолет военно-транспортной авиации доставил гуманитарную помощь из Ингушетии, а представители Центра по примирению враждующих сторон и военная полиция отправили первую партию в Дамаск самолетом Ан-26. Все транспортные самолеты при взлете и посадке на авиабазе сопровождают истребители.

Как сообщалось, накануне конвой ООН доставил 162 тонны гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Деръа.