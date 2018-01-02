Российский Центр по примирению враждующих сторон обеспечил доставку более 7 т. продовольствия жителям трех населенных пунктов в Сирии

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Центром по примирению враждующих сторон за трое суток в рамках оказания гуманитарной помощи жителям населенных пунктов Алеппо, Сальхиях, Бусайр выдано более семи тонн продовольствия, сообщил во вторник на брифинге генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, подписанного Российской Федерацией, Турецкой Республикой и Исламской Республикой Иран 4 мая 2017 г., проводится мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий. В ходе мониторинга, в течение суток, российско-иранско-турецким совместным Координационным центром в Восточной Гуте зафиксированы отдельные нарушения. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной", - отметил Евтушенко.

В течение трех суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Риджм-Хусейн в провинции Алеппо и Шения в провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.

В целях улучшения гуманитарной ситуации Центром по примирению проводится работа по оказанию помощи населению в наиболее пострадавших районах Сирии.

В провинции Дейр-эз-Зор жителям населенных пунктов Хатла, Маррат, Эль-Хусейния и Мазлум доставлена питьевая вода.

Продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц. За сутки в свои дома вернулись 164 человека, из них в провинции Хомс - 11 и Дейр-эз-Зор - 153 человека, сообщил Евтушенко.

Центр по примирению принимает участие в мониторинге состояния инфраструктуры населённых пунктов Сирии для установления их готовности к возвращению беженцев. В ходе совместной работы с Комитетом национального примирения в провинции Риф Дамаск определены населенные пункты с наиболее сложной гуманитарной обстановкой для последующего проведения гуманитарных акций и оказания помощи населению. В их число вошли Афран-шан-син, Джармана, Муаддамиет Эш-Ших.

Центром по примирению организовано проведение гуманитарных акций для сирийских детей. В рамках акции "Юнармия России - детям Сирии!" триста пятьдесят школьников в Латакии получили подарки, собранные российским юнармейским движением - рюкзаки с канцелярскими принадлежностями и шоколадными наборами. В городе Алеппо подарочные наборы со сладостями получили более трехсот детей, находящихся на лечении в медицинском центре "Талассэмии", а также дети-сироты и дети из малообеспеченных семей, отметил Евтушенко на брифинге.