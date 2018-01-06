Минобороны РФ заявило о плановых полетах Су-30 над Балтикой без нарушений

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Самолеты НАТО сопровождали российские истребители Су-30СМ во время плановых учебно-тренировочных полетов над нейтральными водами Балтики, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"23 ноября и 13 декабря 2017 года экипажи российских истребителей Су-30СМ выполняли плановые учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами Балтийского моря", - заявил сотрудник департамента.

Он отметил, что в ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились.

"Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - подчеркнули в Минобороны.

Ранее ВВС США опубликовали видео двух случаев сопровождения американскими истребителями F-15 российских Су-30, осуществленных в ноябре и декабре прошлого года на Балтике. В штабе ВВС США в Европе сообщили, что американские истребители вылетали с британской базы Лейкенхет. В качестве причины названо то, что российские самолеты не подавали диспетчерам необходимых сигналов и не предоставили план полета.