В Кремле ответили на вопрос о преждевременности вывода российских войск из Сирии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военный контингент, остающийся в Сирии на российских базах в Хмеймиме и Тартусе, располагает всем необходимым потенциалом для борьбы с вылазками террористов.

На вопрос, не было ли преждевременным решение о выводе российских войск из Сирии и почему российская база в Хмеймиме подверглась нападению, Песков сказал: "Что касается военной, боевой составляющей, то эту информацию лучше получить у наших коллег из министерства обороны".

"Я могу лишь напомнить, что и глава государства и на иных уровнях говорилось, что, принимая решение о выводе наших военных из Сирии, мы руководствовались, прежде всего, тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций", - сказал Песков.

"При этом все, в том числе президент РФ, отдавали отчет в том, что вылазки террористов не остановятся в одночасье, они будут продолжаться, и в данном случае тот контингент, и военная инфраструктура, которые остаются в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими (террористическими) проявлениями", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

"Эти вылазки, к сожалению, будут продолжаться, и это лишний раз подчеркивает необходимость интенсификации усилий в русле политического урегулирования", - заключил Песков.

Накануне в Минобороны РФ подтвердили, что в ночь с 5 на 6 январе террористы пытались атаковать российские базы "Хмеймим" и "Тартус" с помощью 13 ударных беспилотников с расстояния более 50 км. Попытка нападения была успешно отражена, несколько дронов были уничтожены, несколько - перехвачены, ведется техническая экспертиза, их данные уже расшифрованы.

Минометный обстрел

3 января газета "Коммерсантъ" сообщила , что 31 декабря боевики подвергли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии минометному обстрелу, уничтожено семь самолетов.

4 января в Минобороны РФ опровергли информацию об уничтожении семи российских военных самолетов. Военные подтвердили, что 31 декабря авиабаза Хмеймим подверглась внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков, двое военнослужащих погибли.

Кроме этого, 3 января в Минобороны РФ сообщили, что 31 декабря в Сирии по техническим причинам потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, обстрела с земли не было, оба пилота погибли.

27 декабря межарабское издание "Аль-Масдар" сообщило, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" уничтожил две ракеты, которые выпустили боевики по российской авиабазе Хмеймим.

Военная операция России в Сирии

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок.

11 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил авиабазу "Хмеймим" и приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии. Незадолго до этого, 6 декабря, Генштаб РФ объявил, что Сирия полностью освобождена от террористов, а все бандформирования запрещенной в России группировки "Исламское государство" в этой стране уничтожены.

Еще ранее, в ноябре глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявил, что после сокращения группировки в Сирии останутся центр примирения, две базы (авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе - ИФ) и "ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось".