Начальники Генштабов РФ и США обсудили Сирию в телефонном разговоре

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов в телефонном разговоре обсудил с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом Сирию, сообщили в Министерстве обороны России.

"Обсуждена ситуация в Сирии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - рассказали в военном ведомстве.

Предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о телефонном разговоре Герасимова и Данфорда 6 декабря. Тогда в военном ведомстве РФ заявили, что "в ходе беседы стороны обменялись мнениями об обстановке в Сирийской Арабской Республике и вокруг нее".

В начале декабря Герасимов заявил на брифинге для иностранных военных атташе в Москве, что российские военные готовы помочь Пентагону в уничтожении боевиков в западных районах Ирака.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. В Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.

В начале декабря в Генштабе РФ заявили о разгроме в Сирии террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), 11 декабря был отдан приказ о значительном сокращении группировки РФ в Сирии.

23 ноября прошлого года Герасимов, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявил, что после сокращения группировки в Сирии останутся центр примирения, две базы и "ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось".