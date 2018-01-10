Майк Пенс возглавит делегацию США на Олимпиаде в Южной Корее

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс возглавит американскую делегацию на Олимпиаде в Пхенчхане, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, сообщает в среду агентство "Ренхап".

Это вторые переговоры президентов менее чем за неделю. В ходе беседы стороны обсудили северокорейский вопрос и отметили, что диалог между КНДР и Южной Кореей может привести к переговорам США-КНДР. Трамп подчеркнул, что США открыты для диалога с Северной Кореей, когда для этого настанет "надлежащее время".

"Отметив, что переговоры КНДР и Южной Кореи могут выйти за рамки участия КНДР в Олимпийских играх в Пхёнчхане и со временем привести к переговорам между США и Северной Кореей по денуклеаризации Корейского полуострова, оба лидера договорились о тесных консультациях по ходу переговоров между Северной и Южной Кореей в дальнейшем", - говорится в заявлении канцелярии президента Южной Кореи.

Белый дом, в свою очередь, заявил, что президент Южной Кореи поблагодарил президента Трампа "за его влиятельную руководящую роль, которая сделала возможными переговоры" между Сеулом и Пхеньяном. Лидеры подчеркнули важность дальнейшего оказания максимального давления на КНДР, приводит ABC News заявление Белого дома.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что делегацию США на Олимпийски играх, которые пройдут 9-25 февраля, возглавит Пенс вместе с супругой Карен. По данным издания, в ходе поездки пара также посетит Аляску и Японию.

Накануне состоялась межкорейская встреча на министерском уровне. На ней, в частности, после длительного перерыва стороны достигли договоренности о переговорах по военным вопросам. Представители КНДР также заявляли о планах Пхеньяна отправить на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане "делегацию высокого ранга".