Трамп предположил, что у него "очень хорошие" отношения с лидером КНДР

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что у него сложились хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, несмотря на взаимные публичные оскорбления.

"У меня, вероятно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. У меня есть отношения с людьми. Я думаю, вы удивлены", - сказал Трамп в интервью The Wall Street Journal.

За год своего президентства Дональд Трамп успел заявить, что готов уничтожить Северную Корею ради защиты союзников и называл Ким Чен Ына Rocket Man (буквально "ракетный человек" - ИФ), сравнив его с самоубийцей.