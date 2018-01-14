Южная Корея и КНДР обсудят музыкальный номер для Олимпиады в Пхенчхане

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Южная Корея и КНДР на переговорах, намеченных на понедельник, обсудят визит северокорейской художественной труппы на Олимпиаду в Пхенчхане, сообщает в субботу агентство "Рёнхап".

Отмечается, что, поскольку с обеих сторон будут присутствовать высокопоставленные чиновники, представляющие сферы культуры и искусства, есть вероятность, что будет обсуждаться совместное музыкальное выступление северо- и южнокорейских артистов. В частности, предполагает "Рёнхап", на гастроли в Пхенчхан могут отправить женскую группу "Моранбон", отбором участниц в которую раньше занимался лично Ким Чен Ын, а тексты песен одобряет правящая партия.

При этом на встрече в понедельник не будет обсуждаться участие в Олимпиаде спортсменов из КНДР. Этой теме планируется посвятить отдельные переговоры, однако их дата пока не назначена.

В начале января Сеул и Пхеньян начали переговоры с целью снижения напряженности между двумя странами и обеспечения безопасности предстоящей Олимпиады. Северная Корея также заявила о планах отправить на Игры "делегацию высокого ранга".