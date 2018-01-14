В Иране насчитали 25 погибших на недавних акциях протеста

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Судебные власти Ирана объявили в воскресенье, что в результате недавних беспорядков в стране погибло 25 человек.

"Около 400 человек, арестованных в ходе недавних уличных протестов, находятся под стражей, а общее число убитых за этот период составило 25 человек. Ни один из этих людей не был убит в результате стрельбы сил безопасности, и из арестованных около 50 человек находятся под стражей в Тегеране", - цитирует информационное агентство IRNA представителя судебных властей ИРИ Голам-Хоссейна Мохсени Эжеи.

По его словам, некоторые другие люди также были идентифицированы и арестованы в качестве руководителей, имевших контакты с иностранными элементами за рубежом.

Уличные протесты прошли в разных городах Ирана с 28 декабря 2017 года по 5 января 2018 года.

Власти Ирана признали, что поводом для протестов стали экономическая ситуация, коррупция, высокие цены и безработица в стране.

Официальный Тегеран также обвинил США и ряд западных государств в подстрекательстве к беспорядкам.

В тоже время, в городах Ирана прошли акции в поддержку руководства страны и против насилия.