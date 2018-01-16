В мире "Рашагейт"

Бывший советник президента США Бэннон ответит на вопросы по "делу о России"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон во вторник ответит на вопросы членов комитета по разведке палаты представителей США в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник. Ожидается, что заседание комитета пройдет в закрытом режиме.

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Как сообщалось ранее, на этой неделе в комитет по разведке палаты представителей США придет также бывший менеджер предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Кори Левандовски.

Бэннон ответит на вопросы конгрессменов более чем через неделю после выхода в свет скандальной книги, в которой приводятся его воспоминания о предвыборной гонке в США.

Согласно книге журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", Бэннон, вспоминая о встрече в 2016 году сына Трампа Дональда Трампа-младшего с несколькими россиянами, заявлявшими, что у них может быть компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, назвал это мероприятие "предательским и непатриотичным". Кроме того, по его мнению, вероятность того, что сам Трамп не знал об этой встрече, "равна нулю".

В Белом доме в свою очередь заявили, что Бэннон не только сообщил автору книги ложные сведения, но еще и нарушил соглашение, согласно которому не должен был рассказывать прессе или авторам книг о том, как он работал в Белом доме, а до того - в предвыборном штабе Трампа.

Со своей стороны Трамп обвинил автора книги во лжи.

Теги: США, Стив Бэннон
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