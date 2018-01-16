Спецпрокурор США вызвал экс-советника Трампа Бэннона дать показания в суде

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Специальный прокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование "российского дела", вызывал бывшего советника президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона дать показания перед коллегией присяжных в суде, сообщила во вторник газета The New York Times.

Это информацию подтвердил американский телеканал Fox News. По его данным, Мюллер вызвал Бэннона в суд на прошлой неделе, чтобы бывший советник Трампа дал показания по делу о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Источник, знакомый с вопросом, рассказал Fox News, что спецпрокурор вызвал Бэннона в суд после того, как сотрудники ФБР не смогли вступить с ним в контакт.

Согласно источнику телеканала, несмотря на то, что спецпрокурор вызвал Бэннона в суд, существует вероятность, что экс-советник президента будет давать показания команде Мюллера, а не в суде.

Ранее во вторник Бэннон прибыл на закрытое заседание в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, посвященное предполагаемому вмешательству России в выборы президента США в 2016 году.

В настоящее время ряд комитетов конгресса США ведет расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Аналогичную работу ведет команда под руководством спецпрокурора Мюллера.