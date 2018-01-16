Трамп после скандального заявления об иммигрантах пожелал их видеть "отовсюду"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник высказал желание, чтобы иммигранты прибывали в США из любых точек мира.

"Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду, отовсюду", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

При этом президент США проигнорировал вопрос журналиста телеканала CNN о том, хочет ли он видеть иммигрантов только из стран с "белым" населением или со всего мира.

Ранее Трамп подвергся жесткой критике за комментарии об иммигрантах из Гаити и Африки. Сообщалось, что в ходе обсуждения в Белом доме проекта иммиграционного соглашения Трамп выразил недовольство тем, что его политики стремятся принимать иммигрантов из Гаити, и из "любой дыры", имея в виду некоторые страны Африки.

Впоследствии власти Гаити и ряда африканских государств потребовали от США официальных объяснений, а американские конгрессмены и пресса вновь обвинили главу государства в расизме.

Сам Трамп признал, что использовал "жесткие слова", но отметил, что не хотел обидеть граждан какой-либо страны. Позднее он написал в твиттере о желании того, чтобы "в нашу страну приезжали люди, которые помогут нам снова стать сильными и великими".