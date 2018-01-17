Республиканцы Конгресса снова предложили краткосрочный проект финансирования правительства

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Республиканцы Палаты представителей американского Конгресса склоняются к недолгой отсрочке, а не долговременному решению финансирования правительства США.

Как пишет Politico, на этот раз спикер Палаты представителей Пол Райан предложил согласовать финансирование до 16 февраля включительно, многие конгрессмены поддержали его проект. Конгресс должен решить данный вопрос до 19 января включительно.

Американские законодатели уже четыре раза за столько же месяцев принимали решение о краткосрочном продлении финансирования, но так и не смогли договориться по ключевым вопросам бюджетной политики. Рынки устали бояться потенциальных перебоев в работе правительства США, но продолжают внимательно следить за ситуацией, пишет The Wall Street Journal.

В настоящее время основные споры сосредоточились вокруг иммиграционной политики. Скандальные заявления президента США Дональда Трампа об иммингрантах лишь обострили напряженность в Конгрессе. В ходе обсуждения проекта иммиграционного соглашения в Белом доме на прошлой неделе Трамп якобы выразил недовольство тем, что его политики стремятся принимать иммигрантов из Гаити и "любой дыры", по-видимому, подразумевая некоторые страны Африки, сообщали американские СМИ со ссылками на информированные источники. Однако в этот вторник Трамп в присутствии журналистов высказал желание, чтобы иммигранты прибывали в США из любых точек мира. "Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду, отовсюду", - сказал он.

В число проблемных моментов также входит бюджет министерства обороны. Республиканцы предлагают увеличить объем средств, выделяемых на оборону, тогда как демократы требуют расширить невоенные статьи бюджета. Две партии расходятся и во взглядах на финансирование социального страхования.