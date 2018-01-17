Врач Белого дома рассказал о состоянии здоровья Трампа

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Врач Белого дома Ронни Джексон после медицинского осмотра президента США заявил, что Дональд Трамп находится в отличной форме и полностью пригоден для исполнения возложенных на него обязанностей, пишет во вторник The Hill.

"Все данные указывают на то, что президент здоров и останется таковым до конца своего срока", - заявил он.

Джексон рассказал, что у 71-летнего президента нет никаких нарушений сердечной деятельности; уровень холестерина слегка выше нормы; кроме того, Трамп после своего избрания набрал 3 фунта (1,4 кг), и теперь его вес составляет чуть больше 108 килограммов, что на один фунт меньше нижней границы ожирения. Президенту рекомендовали сбросить 10-15 фунтов и следить за своим питанием.

"Мы много говорили о диете и физической нагрузке. Диета его воодушевляет больше, чем упражнения, но мы займемся и тем, и другим", - рассказал Джексон.

Отвечая на вопрос журналиста, как Трампу удается оставаться в такой хорошей форме, несмотря на его привычку питаться "фастфудом" и при этом не заниматься физическими упражнениями, врач ответил: " У него невероятно хорошие гены".

Помимо этого, Джексон сообщил, что "Трамп спит только 4-5 часов в сутки". По мнению врача, "это то, что нужно для его организма, и, вероятно, поэтому он такой успешный человек".

Также стало известно, что президент принимает ряд лекарств - небольшие дозы аспирина, препарат для понижения уровня холестерина и средство против выпадения волос.

Кроме того, врач Белого дома рассказал, что президент настоял на проверке своего психического здоровья, хотя медики не видели в этом необходимости. Трамп набрал 30 из 30 баллов по монреальской шкале оценки когнитивных функций (это тестирование выявляет симптомы болезни Альцгеймера и других видов деменции).