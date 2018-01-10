Почти 30 тыс. экземпляров книги про Трампа "Огонь и ярость" продали в США

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" (Fire and Fury: Inside the Trump White House) журналиста Майкла Вулффа набирает популярность в США, за пять дней были проданы 29 тысяч экземпляров романа, передает в среду агентство АР со ссылкой на аналитиков книжного рынка NBD Bookscan.

Книга пользуется таким большим спросом, что интернет-магазин Amazon предупреждает о возможных задержках при ее доставке. Так, некоторые покупатели могут провести в ожидании товара от двух до четырех недель.

В свою очередь американский издательский дом Henry Holt & Co. решил в спешном порядке допечатать 1 млн экземпляров книги Вулффа, поскольку число заказов значительно превысило изначальный тираж в 150 тыс. экземпляров.

Обвинения во лжи и безумии

Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", которая увидела свет 5 января, содержит множество подробностей личной жизни президента США Дональда Трампа. Среди прочего, в ней рассказывается о предвыборной гонке 2016 года.

Некоторые отрывки из книги уже вызвали негодование в администрации США, а представитель Белого дома Сара Сандерс ранее отмечала, что многое в романе не соответствует действительности. Так, в книге приводятся высказывания бывшего советника президента по стратегическим вопросам Стива Бэннона. Согласно книге, Бэннон, вспоминая о встрече в 2016 году сына Трампа Дональда Трампа-младшего с несколькими россиянами, заявлявшими, что у них может быть компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, назвал это мероприятие "предательским и непатриотичным". Кроме того, по его мнению, вероятность того, что сам Драмп не знал об этой встрече, "равна нулю".

В Белом доме в свою очередь заявили, что Бэннон не только сообщил автору книги ложные сведения, но еще и нарушил соглашение, согласно которому не должен был рассказывать прессе или авторам книг о том, как он работал в Белом доме, а до того - в предвыборном штабе Трампа.

Со своей стороны Трамп обвинил автора книги во лжи, а Бэннона назвал "безумным".

Юристы Трампа в свою очередь потребовали запретить публикацию книги.