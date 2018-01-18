Тиллерсон прояснил планы США по обеспечению безопасности на границе Сирии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - США не собираются создавать пограничные войска на границе Турции и Сирии, намерения Вашингтона по обеспечению безопасности были неверно трактованы Анкарой, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Вся эта ситуация была неверно трактована, неверно описана. Некоторые люди оговорились. Мы вовсе не создаем пограничную службу безопасности", - приводят в четверг западные СМИ выдержки из его комментариев для журналистов, сопровождавших его в поездке из Канады в США.

"Печально, что комментарии некоторых людей оставили подобное впечатление", - добавил американский госсекретарь.

Тиллерсон заявил, что в Ванкувере, помимо переговоров по КНДР, встретился с главой МИД Турции, чтобы прояснить позицию США.

Ранее Пентагон США также заявил, что силы безопасности в Сирии, которые США тренируют для защиты местного населения, не являются "новой армией" или "пограничной охраной". Ведомство уточнило, что данные тренировки "соответствуют целям кампании по окончательному обеспечению разгрома ИГИЛ (запрещена в РФ), содействуют усилиями по стабилизации и создают условия в поддержку Женевского процесса под эгидой ООН".

На этой неделе стало известно, что США планируют провести подготовку отрядов "сирийских демократических сил" (СДС), костяк которых могут составить курды, для охраны сирийско-турецкой границы. Анкара резко отреагировала на это решение, заявила, что не допустит формирования зон на границе, подконтрольных курдским "Отрядам народной самообороны", которые Турция считает террористами.