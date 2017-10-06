Законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса принят в первом чтении

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент "Интерфакса", законопроект №7163 в первом чтении поддержали 233 народных депутатов (необходимый минимум 226 голосов) на пленарном заседании в пятницу. Перед началом голосования председатель Рады Андрей Парубий напомнил, что из законопроекта изъято упоминание о минских соглашениях.

Незадолгго до голосования перед трибуной Верховной рады произошла стычка между депутатами фракции "Блок Петра Порошенко" и межфракционного объединения "Свобода". В частности, депутаты фракции БПП сдерживали внефракционного депутата Юрия Левченко, который пытался прорваться к трибуне. Во время голосования потасовка прекратилась, однако около двух десятков парламентариев находились возле трибуны, а не на местах.

В документе определены территории в Донецкой и Луганской областях, которые Украина признает временно оккупированными, - сухопутная территория и внутренние воды в пределах отдельных районов и населенных пунктов, где пророссийская, по оценкам Киева, администрация установила и осуществляет общий контроль. Оккупированными также признаются внутренние морские воды и территориальное море Украины, прилегающие к оккупированной сухопутной территории, а также воздушное пространство на ней.

Граница "временно оккупированных территорий Донбасса" будет определять Минобороны Украины по представлению Генерального штаба Вооруженных сил.

При введении военного положения

Предлагается определить также особенности введения военного положения в регионе.

Согласно законопроекту, в случае введения военного положения в отдельных местностях в Донецкой и Луганской областях: в день вступления в силу акта президента о создании военной администрации прекращаются полномочия областного, районного, сельских, городских и районных в городах советов, их исполнительных аппаратов, должностных и служебных лиц местного самоуправления, работающих в этих органах, старост - в случае образования соответствующей областной военной администрации.

Районные, областные военные администрации осуществляют на соответствующей территории, наряду с полномочиями местных государственных администраций, полномочия по внедрению и осуществлению мер правового режима военного положения. Военные администрации осуществляют свои полномочия до дня первого заседания первой сессии соответствующего совета, избранного после отмены военного положения.

Направление, координацию и контроль за деятельностью областных военных администраций по вопросам обеспечения обороны, общественного порядка и безопасности, осуществления мер правового режима военного положения осуществляет Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины при общем руководстве Генерального штаба ВСУ, а по другим вопросам - Кабинет министров Украины в пределах своих полномочий.

Генеральный штаб осуществляет полномочия по организации подготовке и осуществлению общего руководства ВСУ, соединениями, частями и органами других военных формирований и правоохранительных органов во время выполнения ими мер правового режима военного положения.

Объединенный оперативный штаб ВСУ осуществляет непосредственное руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований, привлекаемых к осуществлению непосредственно в Донецкой и Луганской областях мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны и правового режима военного положения.

Кроме того, объединенный оперштаб по согласованию с СБУ и профильным центральным органом исполнительной власти будет определять порядок въезда/выезда людей, а также перемещения товаров на временно оккупированную территорию Донбасса и с нее.

Документ предусматривает, что Кабинет министров Украины ведет постоянный мониторинг ситуации с соблюдением прав и свобод человека и гражданина и документирует факты нарушений на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. По результатам мониторинга, правительство предоставляет соответствующую информацию международным организациям, формирует правовую позицию и консолидированную претензию Украины к РФ "для реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию".

Проработка законопроектов

В доработанный законопроект , текст которого был обнародован на сайте Верховной рады 5 октября, добавлен пункт о том, что особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет продолжен исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 нового закона, а именно в части, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Ранее Порошенко внес в Раду законопроект об обеспечении суверенитета над Донбассом, который продлевает особый статус региона на год. Однако фракция "Народный фронт" в Раде потребовала предусмотреть в этом законопроекте норму, согласно которой особый статус этим территориям будет предоставлен только после полного окончательного и верифицированного "вывода из отдельных районов Донецкой и Луганской областей российских войск".

В свою очередь комитет Рады рекомендовал вернуть законопроект о статусе Донбасса на доработку.

Законопроект об особом статусе Донбасса

18 октября 2014 года закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" и вступил в силу. Рада приняла закон 16 сентября 2014 года, Порошенко подписал его 16 октября.

Особый порядок на указанных территориях вводился законом временно, на три года со дня вступления в силу.

Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных этим законом.

Согласно закону, управление в городах, селах и поселках осуществляется территориальными общинами через органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией и законами Украины.

Кроме того, полномочия местных советов и должностных лиц, избранных на внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины законом № 1680-VII, досрочно прекращаются. Внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были назначены на 7 декабря 2014 года.

Документ также определяет порядок обеспечения согласованной деятельности органов местного самоуправления этих территорий с органами центральной исполнительной власти.

Кроме того, в законе определены механизмы государственной поддержки социально-экономического развития отдельных районов этих областей через внедрение отличного от общего экономического режима осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, направленных на восстановление объектов промышленности, инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного потенциала, создание новых рабочих мест.

Согласно закону, государство гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной и административной ответственности и наказания лиц-участников событий в этих районах. Для охраны общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов по решению органов местного самоуправления создаются отряды народной милиции.