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Бывший охранник Януковича рассказал о его бегстве в Россию в 2014 году

Есть обновление от 20:30

Виктор Резниченко дал показания в киевском суде

Бывший охранник Януковича рассказал о его бегстве в Россию в 2014 году
Виктор Янукович
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Военнослужащий Управления государственной охраны (УГО) Украины Виктор Резниченко, который охранял экс-президента Виктора Януковича, дал в суде в Киеве показания, раскрывающие подробности его переезда в феврале 2014 года с Украины в Россию.

В четверг Резниченко был допрошен в качестве свидетеля в Оболонском суде Киева по делу о государственной измене Януковича.

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Он рассказал, что 21 февраля 2014 года экс-президент сначала находился в своей администрации, а во второй половине дня, около 17:00, выехал в Межигорье. Около 22:00 Резниченко услышал по радиосвязи, что Янукович покинул свою резиденцию, а через несколько часов получил команду выезжать в Харьков. Для этого сотрудники УГО встретились на 110-м километре трассы Киев-Харьков.

Свидетель псообщил, что утром 22 февраля он находился уже в Харькове, где был и бывший президент, который дал интервью СМИ и должен был участвовать в "съезде Партии регионов", который был отменен.

"Во второй половине дня 22 февраля в составе кортежа я выехал в аэропорт Харькова. Там находились два вертолета с несколькими охранниками, в одном из которых был Янукович, а во втором - семья и еще несколько сотрудников охраны", - отметил Резниченко.

По его словам, примерно через час после вылета сотрудникам госохраны сообщили, что на связь вышел диспетчер "Украэроруха" и предложил вернуться в Харьков. Резниченко указал, что "это была команда Турчинова". Но поскольку для возврата в Харьков уже не было достаточно топлива, вертолеты сели в аэропорту Донецка.

Свидетель отметил, что буквально сразу после прибытия в Донецк тогдашний начальник Службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь дал команду садиться в два самолета "типа "Фалькон". Но к ним подошли сотрудники Госпогранслужбы Украины и сказали, что им запрещено лететь из-за того, что не оформлены некоторые документы.

Тогда Янукович и сопровождавшие его лица пересели в автомобили и проследовали в "большой дом" в Донецке. Позднее, отвечая на вопросы адвокатов, Резниченко сообщил, что в этом доме вместе с Януковичем были его сын Александр и бизнесмен Ринат Ахметов.

Военнослужащий УГО рассказал, что 22 февраля в составе колонны экс-президент и его спутники выехали направлении Автономной республики Крым. По его словам, они остановились в поле в районе Бердянска, на которое затем приземлились три вертолета Ми-8.

Резниченко утверждает, что на фюзеляжах вертолетов были красные звезды, а пилоты были в спецобмундировании. "Я думаю, что это были вертолеты Российской Федерации", - сказалл он.

На этих вертолетах В.Янукович и сопровождавшие его вылетели в неизвестном направлении и летели "над морем". "Через определенное время мы сели на аэродроме, где нас встретили военнослужащие РФ. До утра мы находились в вагончиках на летном поле", - добавил свидетель.

23 февраля с этого же аэродрома экс-президент со своей охраной и "группой неизвестных вооруженных людей" вылетел дальше на военно-транспортном самолете Ан-26 и затем сел на другом неизвестном аэродроме, поскольку "дальше лететь по техническим причинам было нельзя".

Там они находились в течение примерно полутора часов и, по словам свидетеля, он видел проезжавший по аэродрому технический транспорт с надписью "Анапа". "Я предполагаю, что это был город Анапа Российской Федерации", - отметил Резниченко.

Затем был перелет на другом самолете в другой аэропорт, где их вновь встретили российские военные и их транспортные средства.

В дальнейшем свидетель понял, что находится в Крыму. "Мы приехали в Ялту, в санаторий или базу отдыха, которая, скорее всего, принадлежала РФ", - рассказал он.

Сотрудник УГО отметил, что вечером 23 февраля они выехали в направлении Севастополя, где заехали на территорию воинской части РФ.

Там к ним обратился Янукович, который предложил охране сделать выбор "ехать с ним дальше" или остаться тем, кто не хочет. По его словам, примерно в 23:00 экс-президент поехал дальше со своими спутниками.

Резниченко и другие не проследовавшие за Януковичем охранники сдали свое оружие в управление УГО в Мисхоре и на следующее утро выехали поездом в Киев.

Известно, что Янукович уехал из Украины в Россию в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане в Киеве. 22 февраля 2014 года Верховная рада 328 голосами поддержала постановление, которым установила, что Янукович самоустранился от осуществления конституционных полномочий президента и является не исполняющим свои обязанности, в связи с чем были назначены внеочередные президентские выборы. Позднее стало известно, что Янукович находится на территории РФ на основании предоставленного ему временного убежища.

Теги: Украина, Виктор Янукович
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