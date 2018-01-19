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Полиция Казахстана назвала предварительную причину возгорания автобуса

По показаниям выживших, пожар начался в салоне из-за пользования "бензиновым источником открытого огня"

Полиция Казахстана назвала предварительную причину возгорания автобуса
Фото: МВД Республики Казахстан/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Предварительной причиной возгорания автобуса в Актюбинской области Казахстана является пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана.

"Предварительная версия - это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются", - говорится в сообщении МВД Казахстана.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа и пожарная лаборатория, которые занимаются установлением причины и выясняют обстоятельства случившейся трагедии.

Накануне замминистра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что возгорание автобуса в Актюбинской области является, скорее всего, несчастным случаем.

"Автобус не попадал в ДТП, он стоял, криминальных последствий не видим. Скорее всего, это несчастный случай", - сказал Тургумбаев, которого цитировало госагентство "Казинформ".

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Замминистра сообщил, что по показаниям потерпевших пожар начался в салоне. "Пошел сначала едкий дым, что стало причиной отравления газом. Это является первой причиной, почему все не спаслись", - пояснил он.

"Второе, когда открылась дверь, произошел доступ кислорода и автобус вспыхнул изнутри, так что невозможно было выйти из салона. Кроме того, там было много багажа: пассажиры находились на втором этаже, на первом - багаж. При возгорании водитель остановил автобус, они выскочили из машины, пытались спасти пассажиров, но пламя было большое, салон был заблокирован", - рассказал Тургумбаев, который входит в состав правительственной комиссии по расследованию данного ЧП.

Между тем Департамент по ЧС (ДЧС) Актюбинской области Казахстана изначально рассматривал версию, что причиной пожара в автобусе могла стать неисправность машины. "Предварительная причина пожара - замыкание проводки", - сообщили представители ДЧС в четверг на брифинге в Актобе (административный центр региона).

Как сообщалось, утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. Погибли 52 человека - все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись, они получили легкие ожоги. Трое выживших - граждане Казахстана.

Теги: Казахстан
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