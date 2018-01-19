Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса использовали для обогрева паяльную лампу

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Пассажиры сгоревшего автобуса на трассе в Казахстане использовали в салоне для обогрева паяльную лампу, сообщил замминистра МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"Согласно основной версии, причина пожара - это халатное обращение с огнем. В частности, в настоящее время обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином. В то же время, в ходе следственных действий, допросов, было установлено, что находилась (в автобусе - ИФ) емкость пластмассовая с 5 литрами бензина, почему и с самого начала объективно возник резкий пожар, в результате которого все 52 человека погибли на месте происшествия", - сказал Тургумбаев журналистам.

По его словам, был проведен ряд следственных действий, в том числе допрос пострадавших.

"Практически на месте происшествия мы уже обнаружили паяльную лампу, кроме этого это (версия - ИФ) подтверждается показаниями оставшихся в живых, как потерпевших, так и водителя. В связи с тем, что двигатель автомашины заглох и в машине было холодно, паяльная лампа в данном автобусе использовалась как обогреватель. Она работала более двух часов. Естественно, газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, который практически сразу, в течение 5 минут, унес жизни всех граждан, которые находились в этом автобусе", - рассказал замминистра.

Он также в очередной раз отметил, что версия ДТП и криминала исключается в данном инциденте.

"По окончанию осмотра места происшествия, в данной автомашине не обнаружено ни одного холодного оружия, ни одного огнестрельного оружия, и никаких боеприпасов, либо остатков от этих боеприпасов, то есть эти домыслы полностью исключаются", - добавил он.

Как сообщалось, утром в минувший четверг в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса, следовавшего из Шымкента в Казань, погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятеро, в том числе три водителя из Казахстана, были госпитализированы.