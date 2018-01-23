Узбекистан назвал причины пожара в автобусе в Казахстане

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Правительство Узбекистана назвало причины пожара в пассажирском автобусе в Казахстане, в результате которого погибли 52 человека.

"Основными причинами пожара стали техническая неисправность автобуса, в котором отсутствовало отопление, наличие легковоспламеняющихся веществ, непригодность к эксплуатации противопожарного оборудования, перегруз автобуса, загроможденность проходов салона автобуса багажом, отсутствие профилактических мер по соблюдению элементарных правил безопасности", - говорится в постановлении правительства Узбекистана.

Ранее сообщалось, что пассажиры сгоревшего автобуса использовали для обогрева паяльную лампу. У транспортного средства также не было лицензии на пассажирские перевозки.

Правительство Узбекистана издало постановление о неотложных мерах по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций в пассажирском автотранспорте, а также по обеспечению безопасности граждан Узбекистана, выезжающих за пределы республики, сообщили в информационной службе кабинета министров. С этой целью создана Республиканская комиссия, которую возглавил первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов.

Утром 18 января в Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса, следовавшего из Шымкента в Казань, погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятеро, в том числе три водителя из Казахстана, были госпитализированы.