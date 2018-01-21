Ликвидированы двое из напавших на кабульский отель террористов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Перестрелка в отеле "Интерконтиненталь", который расположен на холме Bagh-e-Bala в северо-западной части Кабула, продолжается, сообщил утром в воскресенье телеканал Tolo News.

По данным телеканала, силовикам удалось ликвидировать двух из четырех террористов, напавших накануне вечером на постояльцев отеля. Сообщается, что из отеля вывезено 15 раненых и убитых.

Группа вооруженных лиц проникла в "Интерконтиненталь" в субботу примерно в 21:30 по местному времени, где проходили сразу две свадьбы. Нападавшие открыли огонь по посетителям.

По другим данным, в отеле также проходила конференция, посвященная информационным технологиям, с участием специалистов из 34 провинций страны.

Сообщалось также, что террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал.

Местные СМИ высказывали предположение, что число жертв и пострадавших может составлять от 10 до 35 человек.