Турция подтвердила оповещение Москвы и Дамаска перед началом операции против курдов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Операция "Оливковая ветвь", начатая Турцией против курдского ополчения в сирийском районе Африн, проводится с ведома России и Дамаска, с которыми Анкара поддерживает контакты, заявил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым.

Турецкий телеканал NTV сообщил, что премьер заявил о том, что "у России не было возражений" против операции, и Анкара поддерживает контакты с Москвой и через нее - с Дамаском.

Он отметил, что все, кто будет оказывать поддержку курдам, будет целью атак со стороны ВС Турции.

По сообщению турецкого государственного информагентства Anadolu, турецкие войска, не встретив серьезного сопротивления, уже продвинулись к Африну на расстояние до 5 км.

В свою очередь агентство Иракского Курдистана Rudaw заявило, что Россия наравне с Турцией несет ответственность за удары, которая турецкие ВВС нанесли по контролируемому курдским ополчением сирийскому району Африн. Курдские ополченцы (YPG) распространили заявление, в котором утверждается, что удары турецкими ВВС наносились "с одобрения России", в связи с чем она также несет ответственность за гибель гражданского населения в Африне.

Между тем Турция приступила к наземной операции в Сирии против курдского ополчения.