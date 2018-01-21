Курдские ополченцы обвинили Россию в одобрении военной операции Турции в Африне

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россия наравне с Турцией несет ответственность за удары, которая турецкие ВВС нанесли по контролируемому курдским ополчением сирийскому району Африн, сообщило агентство Иракского Курдистана Rudaw.

В сообщении отмечается, что курдские ополченцы (Отряды народной самообороны, YPG) распространили заявление, в котором утверждается, что удары турецкими ВВС наносились "с одобрения России", в связи с чем она также несет ответственность за гибель гражданского населения в Африне.

Ранее представитель курдов сообщил, что не менее 10 человек, включая ребенка, стали жертвами бомбардировок турецкой авиацией позиций курдского ополчения в сирийском районе Африн.

20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в Африне, которое Анкара считает боевой террористической структурой Курдской рабочей партии. Курды принимали участие в боевых действиях в Ираке и Сирии на стороне проамериканской международной коалиции и получали поддержку из Вашингтона.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил ранее, что на 21 января намечено начало наземной операции. Минобороны Турции, в свою очередь, сообщило, что начальник генштаба турецких ВС Хулуси Анкар перед началом операции "Оливковая ветвь" по телефону связался по телефону с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

Как заявили в Минобороны России, Турция начала военную операцию на северо-западе Сирии после провокационных шагов США по обособлению районов с курдским населением и бесконтрольных поставок Пентагоном оружия проамериканским формированиям.