Минобороны РФ связало операцию Турции против курдов с действиями США в Сирии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Турция начала военную операцию на северо-западе Сирии после провокационных шагов США по обособлению районов с курдским населением и бесконтрольных поставок Пентагоном оружия проамериканским формированиям, заявили в субботу в Минобороны России.

"Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным, - переносных зенитных ракетных комплексов, способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции", - сказали в военном ведомстве РФ.

"Крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах пограничных сил и другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков", - отметили в Минобороны.

В Минобороны РФ сказали, что "провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением", стали основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации на северо-западе Сирии.

"Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды", - сказали в военном ведомстве.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что российские военные передислоцированы из района сирийского Африна, где турецкая армия проводит операцию против курдских формирований.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале антитеррористической операции в сирийском Африне.

В МИД РФ заявили, что в Москве с озабоченностью восприняли информацию о применении Турцией своих вооруженных сил на северо-западе Сирии.

Турция, вероятно, согласовала военную операцию с Россией в районе Африна, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. "Безусловно, операция согласована", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

В прошлый четверг глава турецкого генштаба Хулуси Акар и директор национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан в Москве встретились с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и провели переговоры с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация Воздушно-космических сил РФ поддерживает наземные операции сирийской армии.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. В Сирии действуют Силы специальных операций Минобороны РФ, военная полиция, а также Центр по примирению враждующих сторон.