Турция приступила к наземной операции в сирийском Африне

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сухопутные войска Турции начали наземное наступление на позиции курдского ополчения (YPG) в районе Африн в Сирии, сообщает государственное информагентство Anadolu.

Информацию подтвердил журналистам премьер-министр страны Бинали Йылдырым. Он уточнил, что наземная операция будет состоять из четырех фаз, цель которых - создание 30-километровой зоны безопасности.

"Там около 8 - 10 тысяч террористов в Африне", - приводит слова Йылдырыма Hurriyet.

Наступление проводится в рамках начатой накануне операции "Оливковая ветвь", направленной против YPG, которое в Анкаре считают боевым отрядом Курдской рабочей партии, признанной Турцией террористической структурой.

К наземной операции привлечения так называемая Сирийская свободная армия, поддерживаемая Анкарой.

В субботу 20 января Турция в рамках операции "Оливковая ветвь" подвергла позиции курдов в Африне артиллерийскому обстрелу и авианалетам, жертвами стали не менее 10 человек, в том числе гражданские.

20 января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом старте "антитеррористической операции" в Африне.

Как отмечает Hurriyet, уже вечером 20 января турецкие телеканалы показали кадры, на которых запечатлены турецкие танки, пересекавшие границу с Сирией.

Video of Turkish M60T tanks, Leopard 2A4 tanks and ACV-15 armored combat vehicles crossing from Hatay province #Turkey into Syria. #AfrinOperation #AfrinOperasyonu pic.twitter.com/s12yhomFFS — Rao Komar (@RaoKomar747) 21 января 2018 г.

Африн - главный город одноименного кантона. В общей сложности насчитывается три кантона сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года. В последние дни регулярно поступают сообщения о турецких артобстрелах окрестностей Африна.