Утвержден новый председатель ПАСЕ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге в понедельник утвержден новый председатель, им стал Микеле Николетти.

Николетти сменил на этом посту Стеллу Кириакидис, временно исполнявшую обязанности главы ПАСЕ после ухода в отставку экс-председателя Педро Аграмунта в начале октября 2017 года.

"Мы не должны прекращать открыто осуждать любые нарушения прав человека в любой части нашего континента какой-либо властью... Мы должны постоянно стремиться к тому, что нас объединяет", - заявил Микеле Николетти в вступительном слове, опубликованном на сайте ПАСЕ.