Новым председателем ПАСЕ избрана киприотка Стелла Кириакидес

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вместо ушедшего в отставку Педро Аграмунта избрана Стелла Кириакидес. Об этом говорится в заявлении ПАСЕ, опубликованном во вторник.

Ее кандидатура была утверждена большинством голосом. Также на пост претендовал Эмануэлис Зингерис (Литва).

Кириакидес останется на посту председателя ПАСЕ до открытия следующей сессии Ассамблеи в январе 2018 года.

Она станет 30-м по счету председателем ПАСЕ с 1949 года и первым представителем Кипра, который занял эту должность. Кроме того, Кириакидес - третья женщина по счету, ставшая председателем ПАСЕ.

Мнение Думы

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подверг сомнению легитимность избрания нового главы ПАСЕ в отсутствие российской делегации.

"Избрание нового председателя ПАСЕ, которым стала киприотка Стелла Кириакидес, ничего не меняет в отношениях Москвы и Страсбурга, особенно на фоне обстоятельств отставки Педро Аграмунта. Он мужественный человек, который не побоялся поехать в Сирию вместе с российскими депутатами. И только за факт этого совместного визита он был подвергнут жесточайшей и беспрецедентной травле оголтелыми русофобами в ПАСЕ, в результате чего вынужден был покинуть свой пост", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

По словам Слуцкого, Кириакидес - "фигура временная, техническая с ограниченным сроком полномочий".

Слуцкий еще раз подчеркнул, что "вне зависимости от личности нового председателя, Россия может вернуться в Страсбург только при условии внесения поправок в регламент и отмены его дискриминационных норм о возможности лишения национальных делегаций основных полномочий, прежде всего, права голоса".

Отставка Аграмунта

В минувшую пятницу Аграмунт сообщил, что подал в отставку по личным причинам. Он занимал эту должность с 2016 года, сменив на посту Анн Брасер.

Аграмунт оказался в центре скандала весной 2017 года после того, как Ассамблея выразила ему вотум недоверия из-за визита в Сирию, но не смогла отстранить от должности, так как регламент подобного не предусматривал.

Глава ПАСЕ отправился в марте 2017 года в Сирию совместно с делегацией российских парламентариев во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым. Аграмунт заявил, что приехал в Сирию в интересах поддержания мира и из личного желания узнать позицию другой стороны по сирийскому вопросу. При этом он уточнил, что, хотя и является председателем ПАСЕ, в данном случае он скорее выступает в личном качестве.

Позже, открывая весеннюю сессию ПАСЕ, Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была ошибкой.