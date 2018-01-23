Тиллерсон возложил на Россию ответственность за применение химоружия Дамаском

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российская сторона несет ответственность за предполагаемые случаи применения Дамаском химического оружия, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По сообщению американских СМИ, во время визита во Францию он сказал что, "Россия в конечном счете несет ответственность" за подобные атаки, так как "выгораживает" Дамаск.

Кроме того, по словам Тиллерсона, "есть все больше фактов, указывающих на то, что Сирия продолжает незаконно применять химоружие".

Сирийские власти, со своей стороны, неоднократно заявляли, что никогда не применяли химическое оружие на своей территории.

Ранее США также обвиняли РФ в препятствовании расследованию химатак в Сирии.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник назвал "грязными и лживыми" звучащие из Вашингтона обвинения в препятствовании расследованиям химинцидентов.

26 октября в СБ ООН был распространен доклад совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии. В докладе говорилось, что за использование зарина 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун несет ответственность Сирийская Арабская республика, а за атаку в населенном пункте Ум-Хош в сентябре 2016 года с использованием сернистого иприта ответственно ИГ (организация запрещена в России - ИФ).

Российская сторона оценила доклад как любительский и основанный на предположениях и избирательном использовании фактов.

18 ноября прошлого года механизм по расследованию химических атак в Сирии (СМР) прекратил свое существование, когда Совет Безопасности ООН не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия. Россия наложила вето на американский проект резолюции, против него проголосовала также Боливия, при этом Китай и Египет воздержались. В свою очередь семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, проект не получил требуемого большинства голосов.