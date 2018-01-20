Минобороны РФ обвинило США в невыполнении обязательств по уничтожению химоружия

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки не выполнили обязательства по уничтожению химического оружия, сохранив около 10% своего арсенала в боеготовом состоянии, заявили в субботу в министерстве обороны России.

"Следуя своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия, Российская Федерация досрочно завершила уничтожение всего имевшегося арсенала боевых отравляющих веществ", - сказали в военном ведомстве.

"В то время как США под надуманными предлогами сначала приостановили, а теперь прекратили за отсутствием финансирования выполнение своих обязательств, сохраняя в боеготовом состоянии около 10% своего арсенала отравляющих веществ и специальных боеприпасов", - подчеркнули в Минобороны РФ.

"Прежде чем выдвигать голословные обвинения в адрес России, а тем более осуждать кого-то на международных форумах, - заявили в военном ведомстве, - американским партнерам следует самим быть, а не казаться, примером для всего мирового сообщества по ответственному отношению к выполнению требований Конвенции о запрещении химоружия".

Как сообщалось ранее, 27 сентября прошлого года был уничтожен последний в России боеприпас с химоружием. Всего в РФ было уничтожено 40 тыс. тонн отравляющих веществ.

По данным Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия, ликвидация отравляющих веществ в России раньше установленных сроков позволила государству сэкономить 9,6 млрд рублей.

История вопроса

В 1993 году в Женеве была открыта для подписания "Конвенция о запрещении химического оружия". К ней присоединилось большинство стран мира, хотя изначально документ составлялся для двух государств с самыми большими запасами отравляющих веществ - США и Россию. На тот момент эти две страны владели 99 процентами мировых запасов химического оружия.

Конвенция, под действие которой не подпадает химическое оружие нелетального воздействия, вступила в силу в 1997 году. После этого шесть стран - Албания, Индия, Ливия, Россия, США и государство, отказавшееся от упоминания в официальных документах, - объявили о наличии у них 70 тысяч тонн отравляющих веществ. Программы утилизации химоружия стартовали в конце 1990-х годов.

Работы по утилизации химического оружия в России начались в январе 1998 года. Запасы состояли из боеприпасов, снаряженных отравляющими веществами (V-газами, зарином, зоманом, фосгеном, ипритом, люизитом), и емкости с ними.

Утилизация химоружия велась на предприятиях "Горный" в Саратовской области, "Камбарка" и "Кизнер" в Удмуртии, "Марадыковский" в Кировской области, "Почеп" в Брянской области, "Леонидовка" в Пензенской области и "Щучье" в Курганской области. В 2017 году из них действовало только предприятие в Кизнере, а остальные к этому времени уже завершили работу и перешли на переработку промышленных отходов.

Самыми распространенными боевыми отравляющими веществами являются люизит (кожно-нарывного действия), зоман, табун, зарин и VX (нервно-паралитического действия), дифосген (удушающий) и хлорпикрин (раздражающего действия).

Химическое оружие как самостоятельное средство массового поражения появилось в конце XIX века. Наиболее масштабное его применение пришлось на Первую мировую войну.