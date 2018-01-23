Среди жертв теракта в Кабуле были американцы

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Среди жертв и пострадавших в теракте в отеле Intercontinental в Кабуле были американцы, сообщает во вторник агентство AP.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым. Из уважения к семьям погибших мы не будем представлять дополнительной информации", - говорится в заявлении госдепартамента США.

Ведомство не сообщает о числе пострадавших граждан США.

Жертвами атаки, произошедшей вечером 20 января в столице Афганистана, по разным данным, стали от 29 до 43 человек. Более 150 человек удалось спасти, среди них был 41 иностранец.

Группа вооруженных лиц проникла в отель, где проходили две свадьбы примерно, в 21:30 по местному времени. Нападавшие открыли огонь по посетителям. Затем террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал.