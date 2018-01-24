В ЛНР опровергли слухи о мобилизации населения

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Власти самопровозглашенной Луганской народной республики не планируют всеобщую мобилизацию населения, заявили в среду "Интерфаксу" в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

"На сегодняшний день в электронных средствах массовой информации и социальных сетях распространяется информация со ссылкой на указ исполняющего обязанности главы Луганской народной республики (Леонида Пасечника, - "ИФ") о дополнительных мобилизационных мероприятиях на территории республики", - говорится в сообщении и отмечается, что данная информация не соответствует действительности.

В заявлении сказано, что данная информация "распространяется провокаторами с целью посеять панику среди жителей и подорвать доверие к Луганской народной республике".